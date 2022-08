Trapani, Torrisi: “Il Catania paragonabile alla Juventus quando era in Serie B”

Il Catania lotterà nel girone di ferro della serie D Girone I, con tante rivali ambiziose e forti. La Lega Nazionale Dilettanti ha reso nota la composizione dei raggruppamenti nazionali e gli etnei per vincere il campionato e conquistare la promozione in serie C, dovranno fare i conti con il Trapani che si è rinforzato con l'attaccante Mokulu. Il tecnico granata Alfio Torrisi però respinge il ruolo di rivale dei rossazzurri per la promozione. "Lamezia, Vibonese ed Acireale sono le squadre con rose importante, ma ci sarà sempre la sorpresa. E poi ci sarà il Catania che è paragonabile alla Juventus quando era in serie B. Noi dobbiamo essere consapevoli e pensare “passo dopo passo”. Alla fine tireremo le somme”.