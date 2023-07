Trapani, tre big con passato in B e in C per emulare il Catania in D

Il Trapani del presidente Valerio Antonini vuole vincere il campionato di Serie D emulando la cavalcata del Catania. Ma il patron sta rinforzando la squadra perchè crede nel ripescaggio in Serie C. Nel mirino calciatori di Serie B e Serie C come riporta il portale trapanigranata.it. Gli identikit ricadrebbero su Fabio Ceravolo, Andrea Cocco e Samuel Di Carmine, con il primo che appare un pizzico favorito rispetto agli altri due. I tre attaccanti sono rimasti senza contratto. Ceravolo ha vissuto le ultime due stagioni con la maglia del Padova, mentre in precedenza con Benevento e Parma aveva centrato il salto di categoria dalla serie B alla serie A. Cocco è reduce da due stagioni positive in C, entrambe in doppia cifra realizzativa con le maglie di Seregno e Albinoleffe. Di Carmine è stato protagonista delle promozioni dalla serie B alla serie A di Verona e Cremonese, mentre nell’ultima stagione era ritornato al Perugia in serie B.