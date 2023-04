Trapani, ufficiale: club ceduto da La Rosa a nuovo proprietario

Novità importanti per il futuro societario del Trapani squadra che milita in Serie D ma con un passato in Serie B. Il club granata ha emanato questa sera un comunicato stampa in cui viene annunciato il passaggio di proprietà. Questa la breve nota: In data odierna è stato sottoscritto un preliminare di vendita per il 70% delle quote del Fc Trapani 1905, tra il presidente, dott. Marco La Rosa, ed il dott. Valerio Antonini. Il passaggio delle quote è previsto per la prossima settimana.