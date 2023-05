Trapani, ufficiale: è Valerio Antonini il nuovo proprietario

Valerio Antonini é il nuovo proprietario del Fc Trapani 1905. Questa mattina l'acquisto ufficiale del 70% delle quote della società granata dall'ex presidente Marco La Rosa. Domani alle 16.00 il nuovo patron granata incontrerà la stampa per illustrare i suoi progetti per il nuovo corso del Trapani. Domenica alle 14.30, prima dell'inizio della gara interna contro il Catania, Antonini saluterà il pubblico presente.