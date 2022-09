Trapani, ufficiale il rinvio della partita col Paternò

La Lega Nazionale Dilettanti ha rinviato la sfida tra Trapani e Paternò, in programma per domenica 2 ottobre e valida per la 3° giornata di campionato al prossimo 26 ottobre. Il rinvio si è reso necessario per via della inagibilità temporanea del “Provinciale” di Trapani, a causa dei danni subiti dovuti al maltempo della giornata di lunedì.