Trapani, ufficiale l’acquisto del difensore Soprano

Un nuovo difensore centrale per il Trapani. Si tratta di Marco Soprano, classe ’96 e alto 189 centimetri, cresciuto nel settore giovanile del Genoa e nelle ultime tre stagioni in serie C con il Teramo. Si tratta di un calciatore di grande esperienza, in quanto, dopo il Genoa, ha vestito le maglie di Cosenza, Bassano, Fano e Fermana, collezionando complessivamente oltre 100 presenze nel campionato di terza serie.