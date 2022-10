Trapani, ufficiale: Monticciolo è il nuovo allenatore

"L’FC Trapani comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra ad Alessandro Monticciolo. Monticciolo, nato a Massa Marittima il 27 Novembre 1976, è un ex centrocampista: in Serie B ha militato con Reggina, Cesena ed Avellino; in C veste le maglie – tra le altre – Ancona, Ascoli, Treviso, Lucchese, Gallipoli e Juve Stabia. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, nel 2014 debutta in panchina in Serie D con il Giulianova. Dopo la parentesi con la formazione Allievi del Grosseto, nel 2015/16 è collaboratore di Marco Giampaolo all’Empoli. Torna a sedere in panchina nel 2017/18 e lo fa in Sardegna con il San Teodoro; ricopre il ruolo di allenatore in seconda come vice di Vincenzo Vivarini all’Ascoli in Serie B nel 2018/19. Nelle ultime tre stagioni allena in D il Team Altamura (2019/20 e 2020/21) e il Casarano.