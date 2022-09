Trento, D’Anna: “Ci stiamo ancora leccando le ferite, ma reagiremo”

Lorenzo D'Anna , tecnico del Trento , ha parlato in conferenza stampa prima del match di domani contro il Mantova . La squadra è reduce dalla sconfitta in rimonta contro il Sangiuliano City . Queste le sue parole:

"Ci stiamo leccando ancora le ferite. Ci siamo autoinflitti da soli. Stiamo lavorando dal punto di vista dell'agonismo e di non pensare che sul 2-0 le partite sono finite. Questo è il lavoro principale da fare, siamo all'inizio è tutto da assestare però non prossima regalare cinque gol. Dobbiamo reagire dal punto di vista difensivo vista l'esperienza in campo e far vedere che cresciamo anche dal punto di vista della solidità. La cosa che dispiace di più è per il pubblico, abbiamo reagito nell'ultima mezz'ora grazie a loro. Abbiamo espresso solo una piccola percentuale. So che ne verremo fuori con una prestazione, anche meno belli del solito".