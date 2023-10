Tutto facile per la Fenice Amaranto: il derby col Lamezia è senza storia

Quarta vittoria in otto partite giocate per La Fenice Amaranto di mister Trocini, che nel pomeriggio di mercoledì 25 ottobre è scesa in campo al Granillo per il recupero della terza giornata del girone I contro il Lamezia Terme .

Il risultato finale è stato di 3-0 e grazie a questo successo La Fenice sale a 14 punti, a -10 dal Trapani capolista, in attesa però di avere i tre punti a tavolino per la partita persa sul campo domenica scorsa per 2-1 in casa contro il Città Sant'Agata, durante la quale però i siciliani hanno schierato per tre minuti solo tre Under.