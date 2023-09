Ufficiale, Alberto Paloschi torna in campo: l’ex Milan riparte dalla Serie D

Si alleva da diversi giorni con la squadra, ma adesso è arrivata anche l'ufficialità: Alberto Paloschi torna in campo e lo farà con la maglia del Desenzano, club che gioca nel girone B di Serie D . Un vero e proprio colpo per la società dilettantistica, che ha deciso di puntare sull'attaccante ex Milan, Chievo Verona, Parma e Spal tra le altre.

Desenzano, ufficiale Paloschi: il comunicato ufficiale

Con un comunicato ufficiale diramato sui propri canali social, il Desenzano ha ufficializzato l'arrivo di Alberto Paloschi. "Desenzano comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alberto Paloschi" - annuncia il club. "L’attaccante nato a Chiari il 4 gennaio del 1990, arriva dal Siena dove l’anno scorso ha giocato 32 partite mettendo a segno 13 gol. Nell’armadio può vantare tante altre maglie prestigiose, fra tutte quella del Milan con cui ha giocato nella stagione 2007/08, ma anche Parma, Genoa, Chievo, Atalanta, Spal e Cagliari. Ha vestito anche la maglia del Swansea City, squadra di Premier League. In nazionale, vanta 29 presenze con l’ Under 21 dal 2008 al 2013". Dopo una vita tra i professionisti dunque, l'ex Milan Alberto Paloschi ha deciso di rimettersi in gioco. Lo farà dalla Serie D, un campionato ormai da diversi anni molto competitivo. Con questo innesto che, per valore e spessore del calciatore è tra i migliori della categoria, il Desenzano sogna certamente una stagione da protagonista.