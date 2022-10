Vibonese, Modica: “Catania ha 7 calciatori che giocano lì da 7 anni. Se non straripano…”

Il tecnico della Vibonese Giacomo Modica ha parlato del Catania capolista del Girone I di Serie D. Al mister calabrese viene chiesto come mai la Vibonese vince con risultato largo (contro il Locri 5-1) e il Catania no, vince con il minimo scarto. Modica risponde così: "Non mi interessa cosa fa il Catania e se straripa o no, noi siamo una squadra giovane con gente esperta dentro, il Catania ha 7 elementi che stanno li da 7 anni, è una squadra che ha esperienza e metodicità. Come dicono tutti dovrebbero vincere il campionato, questo non mi disturba noi dobbiamo fare la nostra strada. Dispiace invece non aver potuto giocare al "Massimino" 11 vs 11 a Catania. Sono felice di essere l'allenatore di questo gruppo".