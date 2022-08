Viste da De Sanzo: “Ecco il mio giudizio sul Girone I di Serie D. Il Catania…”

"Si pensava che potesse essere più forte questo Girone I, ma senza le big napoletane sarà lotta a tre con il Catania in prima fila poi Trapani e Lamezia Terme. Bisogna capire la Vibonese se migliorerà la rosa e Modica è un bravo mister. Dietro queste metto l'Acireale che ha fatto una buona squadra e il Santa Maria Cilento che nonostante abbia perso il bomber Maggio ha ripreso Bonanno. Le altre onestamente li vedo molto dietro. Le sorprese possono esserci ma non per la promozione. Sarà un bel campionato anche se lo scorso anno era più equilibrato non essendoci una squadra "ammazza" torneo. Quest'anno è il Catania. Adesso bisogna vedere se aggiungeranno il Giarre ma cambia poco per la promozione visto che Catania, Trapani e Lamezia faranno un campionato a parte".