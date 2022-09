Serse Cosmi torna ad allenare: annunciato in Croazia dall’HNK Rijeka

Nuova avventura estera per il tecnico italiano.

Serse Cosmi riparte dalla Croazia per allenare. Il tecnico in queste ore è ufficialmente diventato il nuovo mister dell' HNK Rijeka , club che milita nella massima serie del calcio croato.

Sul sito del club grande presentazione nel comunicato. La società croata, infatti, ha espresso parole al miele per Cosmi definendolo "un'icona del calcio italiano che ha segnato profondamente il nostro calcio".

Singolare anche la descrizione che la società fa dell'italiano sottolineando che "il suo marchio di fabbrica sono il berretto e la barba oltre alla grande energia che investe in campo". Importanti i passaggi nei quali viene messa in evidenza la grande esperienza del mister alla guida del Perugia e i risultati ottenuti con l'Udinese.

Ricordiamo che l'ultima esperienza alla guida di un club per il mister era stata quella a Crotone nel 2021 in Serie A nel difficile tentativo di salvare la squadra. Obiettivo, purtroppo, non ottenuto che gli valse la mancata conferma col club calabrese.