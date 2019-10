Serse Cosmi torna ad allenare? Contatti col CSKA Sofia

Potrebbe esserci la panchina del CSKA Sofia nel futuro di Serse Cosmi. L’ex allenatore tra le altre anche di Lecce, Perugia, Trapani, Ascoli e Venezia, attualmente senza squadra, è entrato nel mirino del club bulgaro. Stando a quanto riporta il portare Novsport.com, la società starebbe pensando di sostituire Petrovic proprio con il mister italiano.

Il direttore sportivo del club Cristiano Giaretta avrebbe anche già contattato Cosmi per offrirgli la panchina. Nel caso in cui la trattativa andasse a buon fine e si trovasse l’ accordo, per l’italiano sarebbe la prima esperienza all’estero. L’ultima squadra del tecnico era stata il Venezia, proprio nel 2019.