Sfida di Natale in casa Simeone tra Napoli, Atl. Madrid e Jerez

L'allenatore dell'Atlético Madrid Diego Simeone, l'attaccante del Napoli Giovanni Simeone e l'attaccante del Jerez Deportivo Gianluca Simeone hanno giocato a calcio alla vigilia di Natale. Una sfida in...famiglia con padre e figli che si sono divertiti nel campetto di casa. Una foto su Instagram ha suggellato la fine della partita. Non è stato reso noto il risultato finale ma pare che il Napoli abbia battuto lo Jerez visto che il papà era molto appesantito e non ha corso molto con la maglia dell'Atletico. In 14 partite del campionato di Spagna l'Atlético, sotto la guida del 52enne Diego Simeone, ha totalizzato 24 punti ed è al quinto posto in classifica. Giovanni Simeone, 27 anni, ha segnato sei gol in 13 presenze con il Napoli in tutte le competizioni. Gioca nella squadra napoletana in prestito dal Verona. Il 24enne Gianluca Simeone ha segnato tre gol e fornito due assist in 12 partite nella quarta divisione spagnola in questa stagione.