Sfortuna Dani Alves: convocato dal Brasile dopo oltre un anno ma si infortuna

Il brasiliano rinuncia alle gare con la Nazionale per problemi fisici

Il calciatore, ex terzino anche di Juventus e Barcellona. non ci sarà nelle gare di qualificazione ai Mondiali 2022 contro Ecuador e Paraguay. A 38 anni, Dani Alves era stato voluto fortemente da tecnico della Nazionale brasiliana che dovrà rinunciare a lui. Al suo posto, già chiamato Emerson, giocatore del Betis in prestito dal Barcellona.

A dare conferma della situazione, oltre i vari media brasiliani, anche il diretto interessato che sui social, precisamente su Instagram ha scritto: "La squadra brasiliana è qualcosa di molto speciale e serio per me e se non sono al 100% non posso servirla con il rispetto e la responsabilità che dobbiamo avere quando indossiamo questa maglia", ha esordito Dani Alves. "Adesso devo esser concentrato al massimo, molto forte per combattere come ho sempre fatto per essere in grado di tornare a vestire la maglia verdeoro. Grazie a tutti. A presto".