Shakhtar, De Zerbi mette l’Inter nel mirino: “I più forti d’Italia con il Milan…”

Il tecnico ha vinto 4-1 in campionato e si prepara alla sfida di Champions contro i nerazzurri

In vista della sfida di Champions League contro l’Inter, l’allenatore dello Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi ha parlato in esclusiva a SportItalia. Le sue parole sono disponibili sull'app dell'emittente televisiva nella sezione SoloCalcio.

CONTRO L'INTER - "Da italiano sono contento di trovarli e affrontare una squadra del mio Paese. Conosco la forza dell’Inter e sono contento di affrontare Simone Inzaghi. Troviamo una grande, grande, grande squadra che negli anni è cresciuta tanto nel saper leggere i momenti della partita e del campionato", ha detto l'ex Sassuolo. "Noi siamo ancora una squadra in costruzione, sappiamo della loro forza ma noi dobbiamo fare la nostra gara con le nostre armi. Inter e Milan sono le squadre più forti e complete della serie A. Anche se il Napoli potrà fare grandi cose". Sul sito dello Shakhtar Donetsk, invece, è possibile trovare un altro passaggio di De Zerbi sempre sulla sfida ai nerazzurri rilasciato a seguito del successo dei suoi in campionato contro il Veres: "Conosciamo la loro forza. Da domani (oggi ndr) inizieremo a preparare la sfida in modo molto intenso. Ripeto, sono molto forti. Anche più forti della scorsa stagione".