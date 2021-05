Shakhtar Donetsk, il presidente: “Avevamo 3 candidati per la panchina: De Zerbi, De Zerbi e… De Zerbi”

"Tutto il mondo ha visto il suo lavoro col Sassuolo"

C'è grande entusiasmo in Ucraina per l'arrivo di Roberto De Zerbi , nominato nuovo allenatore dello Shakhtar Donetsk . Il presidente del club Rinat Akhmetov ha parlato del manager italiano al canale Futbol 1 la cui intervista è stata riporta dal sito ufficiale della società.

"In primo luogo, sono davvero felice che Roberto sia qui, in Ucraina e che abbia accettato il nostro invito e il nostro contratto", ha detto il patron del club. "Insieme condivideremo gioie e dolore. Sono convinto che questo allenatore mostrerà un calcio brillante, spettacolare e significativo che soddisferà e delizierà i nostri tifosi", ha aggiunto Rinat Akhmetov . "La scelta del mister? Onestamente avevamo tre candidati: Roberto era il candidato numero uno, Roberto era il candidato numero due e Roberto era il candidato numero tre. Volevamo lui. Eravamo sicuri di lui e basta. L'abbiamo preso e siamo molto felici".

ABILITA' - "In Italia si parla di lui? Roberto è un allenatore giovane e ambizioso, ma soprattutto, è già un allenatore forte che pratica un calcio brillante, bello e offensivo. Lo stile di gioco che piace a noi e ai nostri fan. Non si parla di lui solo in Italia perché tutto il mondo ha visto il suo Sassuolo. La sua squadra, chiunque abbia contro, ha sempre il possesso, controlla la palla e fa tutto questo nonostante la differenza di budget. Il suo Sassuolo ha lottato con le grandi e spesso ha vinto. Questo dice molto del lavoro di De Zerbi che qui avrà tutto il suo staff per essere messo nelle migliori condizioni".