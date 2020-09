Shamrock Rovers attende il Milan: striscioni ironici allo stadio e la proposta a Ibrahimovic…

Il Milan è atteso dalla trasferta in Irlanda contro lo Shamrock Rovers per il match valido per il secondo turno preliminare d’Europa League. Nonostante la sfida in sé non pare incutere particolare timore ai rossoneri, un pizzico di pepe alla gara lo danno alcuni striscioni che hanno dato il benvenuto al Diavolo.

Shamrock Rovers: striscioni ironici e proposta a Ibrahimovic

Come mostrano le immagini apparse sui social, al Tallaght Stadium sono apparsi una serie di striscioni ironici da parte dello Shamrock Rovers in vista della partita di questa sera contro il Milan. Un benvenuto davvero particolare dato in collaborazione con lo sponsor Paddy Power, nota società di scommesse.

Olre ad alcune prese in giro culinarie, ecco anche l’invito a Ibrahimovic: “Zlatan vuoi un trasferimento? Qui stanno assumendo”. Insomma, le premesse per la gara odierna sono davvero interessanti…