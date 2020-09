Shamrock Rovers-Milan diretta tv e streaming: dove vedere il match oggi

Shamrock Rovers-Milan si gioca oggi giovedì 17 settembre alle 20.00 per il secondo turno preliminare di Europa League. C’è grande attesa per questa uscita ufficiale dei rossoneri in Irlanda che proveranno a portarsi avanti e programmare l’annata con l’impegno della Coppa. Se il Diavolo riuscirà ad imporsi nella gara odierna, affronterà una tra Bodø/Glimt e Žalgiris Vilniu.

Shamrock Rovers-Milan, le probabili formazioni

Si fa sul serio in Irlanda dove il Milan è pronto a mettere in campo la formazione migliore per superare il turno. Gli uomini di Stefano Pioli dovrebbero disporsi col 4-2-3-1 con Donnarumma in porta. Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez in difesa. Kessié e Bennacer metronomi del centrocampo. Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers dietro l’unica punta Ibrahimovic che è recuperato e ci sarà. Assente Rebic per squalifica.

I padroni di casa dello Shamrock Rovers, invece, attaccheranno col tridente in avanti: Burke e Byrne ai lati della punta centrale Greene Marshall. Nella retroguardia a tre non ci sarà lo squalificato Scales. La difesa sarà a tre con i quattro a centrocampo che dovranno dare equilibrio alle due fasi.

SHAMROCK ROVERS (3-4-3): Mannus; O’Brien, Lopes, Grace; Finn, McEneff, O’Neill, Lafferty; Byrne, Greene, Burke.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Per la partita Shamrock Rovers-Milan non è in programma nessuna diretta in tv ma solamente il live streaming trasmesso da DAZN. Ecco quindi come sarà possibile vedere la gara dei rossoneri. La prima possibilità è quella di scaricare l’app DAZN su una smart tv o collegando il proprio televisore ad un supporto Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Applicazione scaricabile anche su una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). In questo modo ci si potrà gustare lo spettacolo del secondo turno preliminare di Europa League.

Altra opzione, sempre in streaming, sarà quella di utilizzare l’app DAZN attraverso dispositivi mobili come tablet, pc e smartphone. In questo modo la visione di Shamrock Rovers-Milan in diretta sarà garantita.

GEORGINA RODRIGUEZ INFIAMMA IL WEB