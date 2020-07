Shearer, dal calcio al… golf: vuole qualificarsi al British Masters

Dal prato verde del rettangolo da gioco di calcio al ‘green’. Il passo è veramente breve. Se tra gli attuali calciatori e sportivi è di moda cimentarsi nel golf, tra diversi storici calciatori c’è chi sta provando ad entrare nel nuovo mondo e partecipare anche a tornei ufficiali. Uno di questi è Alan Shearer, storica leggenda del calcio di Premier League.

Shearer: dal calcio al British Masters

Come riporta l’Ansa, c’è anche Alan Shearer tra i golfisti che lunedì prossimo tenteranno a staccare il pass per il British Masters, importante torneo dell’European Tour in programma in Inghilterra tra il 22 e il 25 luglio. Il miglior marcatore nella storia della Premier League, ex bandiera dei Magpies e della nazionale inglese, alla soglia dei 50 anni – li compirà ad agosto – proverà a ritagliarsi un posto in un torneo che dovrebbe vedere in campo molti big del massimo circuito continentale del green che, dopo il lungo lockdown, si prepara a ripartire.

L’ex bomber è da tempo un grande appassionato di golf e nel 2019 è stato uno degli ex calciatori che hanno preso parte alla Pro-Am show del British Masters. Con lui, erano presenti anche ex bandiere di Liverpool ed Everton come sir Kenny Dalglish, Robbie Fowler, Leon Osman e Alan Stubbs. Vedremo se Shearer riuscirà a mettere dentro anche questo gol. O meglio… buca.

