Shevchenko e il Milan in Champions: “Legame unico. Le due sfide che ricordo…”

L'ex bomber verso le sfide dei rossoneri in Coppa

Inizia la settimana della Champions League e chi meglio di Andriy Shevchenko , storico ex bomber del Milan, poteva descrivere le emozioni e l'adrenalina che si prova nel vivere le serate di Coppa. Intervenuto a Milan TV in vista della sfida dei rossoneri contro l'Atletico Madrid a San Siro, l'ex attaccante ha affrontato diversi temi legati al suo passato ma anche al presente.

STORIA - "Secondo me i giocatori del Milan, quelli che indossano la maglia del Milan, hanno un sangue diverso per questa competizione. Ho avuto anche un po’ di storia con la Dinamo Kiev, i primi passi da giocatore sono stati la. Il Milan però è stata un’altra storia, una storia bellissima. Due finali di Champions League, soprattutto la prima è stata un’emozione fantastica. Per me, come giocatore giovane che giocava nella Dinamo Kiev, la Champions League era una grande vetrina. Attraverso le partite di Champions sono riuscito a conquistare l’Europa giocando bene e facendo tanti gol", ha raccontato Shevchenko. "La Champions è una competizione con grande storia e c’è un legame con il Milan incredibile. Quando giochi contro le squadre più grande del mondo, competi contro i giocatori più bravi del mondo, ti dà una carica. Per i tifosi del Milan la Champions League era qualcosa di più, quando giocavi a San Siro lo stadio era sempre pieno".