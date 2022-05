Shevchenko: “Fino a quando parlano le armi, via i russi dallo sport”

Le dure parole dell'ex campione ucraino

Andriy Shevchenko torna a parlare della Guerra in Ucraina e del suo recente incontro con il presidente Zelensky. Intervistata da Oggi, l'ex calciatore e ora allenatore ha voluto sottolineare diversi temi legati al conflitto che ha colpito il suo Paese e, a livello sportivo, la necessità di tenere lontani gli atleti russi.

"La mia Ucraina vorrei si chiamasse Europa… noi non rinunceremo a nulla. Oggi dobbiamo difendere la nostra vita, non c’è niente nel mezzo", le parole di Shevchenko. "Io chiedo a voi italiani: ma se la guerra arrivasse a casa vostra, cosa fareste? È questa la domanda che dovrebbe farsi chi oggi parla di pace. Chiedetevelo, vi prego! Se qualcuno entrasse a casa vostra con la pistola in pugno, minacciando i vostri figli voi lo lascereste fare o vi opporreste con la vostra stessa vita? A noi è successo questo".

Sull'incontro avuto col presidente ucraino Zelenksy: "Quando lo staff di Zelensky mi ha chiamato per dirmi che avevano bisogno di me non gli ho fatto neanche finire la frase. 'Ci sono! Sono pronto'. E loro: 'Ma non ti abbiamo neanche detto per che cosa!'. 'Non c’è bisogno − ho risposto − io ci sono per l’Ucraina'. Il presidente mi ha chiesto di essere ambasciatore per la piattaforma United 24, un modo trasparente e vero per raccogliere fondi. Dei tanti promessi all’Ucraina da tutto il mondo, pochi sono arrivati a destinazione".

Ancora sulla pace e sulle conseguenze della guerra anche sullo sport: "Della pace non dovete chiedere a noi ma a Putin: è lui che ha cominciato questa guerra e lui che ha voluto toglierci la nostra patria… Semplicemente la mediazione non può mettere in discussione la nostra integrità". Poi gli atleti russi banditi dalle competizioni sportive: "È giusto così, finché parlano le armi i russi non possono gareggiare. Non c’è spazio nel mondo dello sport per chi appartiene a tutto questo".