Shevchenko: “Ho pensato di andare a combattere in Ucraina ma…”

Le parole dell'ex stella del calcio e allenatore

Andriy Shevchenko, in un’intervista a Ladbible Tv, è tornato a parlare della guerra che sta facendo soffrire la sua Ucraina ammettendo di aver pensato di arruolarsi per difendere il Paese ma di aver pensato anche che il modo più giusto per fare la propria parte fosse quello di utilizzare la propria visibilità per parlare di ciò che realmente si sta vivendo da quelle parti.