Shevchenko: “Ho pensato di andare in Ucraina ma è impossibile. Difendo mio Paese come posso”

L'ex stella del calcio e allenatore parla della guerra in Ucraina

RUSSIA, UCRAINA E GUERRA - "Se parlo russo? Certo che parlo russo, me l’hanno insegnato a scuola. In Ucraina si può parlare russo liberamente. Noi non siamo indiscriminatamente contro il popolo russo; siamo contro coloro che sostengono la guerra. Sappiamo distinguere tra un popolo e un regime. So per certo che anche in Russia molti sono contrari alla guerra", ha detto Shevchenko. "Come sta la mia famiglia? Bene, per ora. Li sento più volte al giorno. Mia madre Lubov e mia sorella Elena sono in casa, a 25 minuti da Kyiv. Adesso le hanno raggiunte altri parenti tra cui mia zia Lida, che ha passato quattro giorni chiusa in cantina. Abita vicino a un aeroporto, il suo quartiere è stato bombardato". "Perché non vanno via? Perché è la loro Patria. Semmai anche io avrei voluto raggiungerli"