Shevchenko: “Italia può vincere l’Europeo. Sogno di allenare il Milan. Su Donnarumma…”

Le parole del CT dell'Ucraina tra presente e futur

Redazione ITASportPress

AndriyShevchenko, attuale CT dell'Ucraina e storico attaccante ex Milan, ha parlato a Radio 1 nel corso della trasmissione Radio Anch'Io Sport sia dell'Europeo sia del suo futuro come allenatore tra Nazionale e club.

A tutto Shevchenko

"Noi stiamo molto bene. Il nostro ritiro è iniziato da qualche giorno e stiamo lavorando. Questo Europeo è una grande vetrina per noi", ha detto il CT dell'Ucraina. "Superare il girone per incontrare l'Italia? Sicuramente l'Italia è una grande squadra. Una di quelle che potrebbe vincere l'Europeo. Per noi sarebbe grande successo già passare il turno. L'Italia è una di quelle squadre che vorrei evitare. Hanno una bella proposta di calcio e un CT per il quale porto grande rispetto".

Ancora su Euro 2020: "Girone con Olanda, Macedonia e Austria? Sicuramente l'Austria è una squadra che guardiamo di più per il secondo posto, ma anche la Macedonia. Ma non penso che ci siano squadra scontate. L'Olanda è una squadra forte e ha un grosso vantaggio giocando in casa. Poi ha tanti buoni giocatori e tanti campioni. Senza Van Dijk ne sentiranno la mancanza", ha detto Shevchenko.

"Il calcio si muove e si evolve grazie alle nuove regole. Il Var soprattutto. Io lo vedo una buona cosa per aiutare in certe situazioni. Anche per essere più precisi e sicuri di quello che sta accadendo in determinate situazioni. Allo stesso tempo il calcio si evolve col gioco e negli anni è diventato più veloce. Penso ad un allenatore come Guardiola o anche altri come Klopp. Il mio calcio era un calcio diverso. Ho fatto tanti anni al Milan poi sono andato in Inghilterra dove il calcio è più fisico. Adesso calcio inglese sta avendo due squadre in finale di Champions. Quindi è un calcio di livello mondiale".

Dalla Nazionale al club, il suo ex: il Milan. "Pioli è stato fantastico. Ha gestito bene il gruppo. Ha battuto Juventus, Torino, ha vinto a Bergamo contro l'Atalanta che era la squadra più in forma. Penso che possano fare un bel mercato per fare una prossima stagione di alto livello e una bella Champions League". "Donnarumma? Siamo tutti liberi di fare le nostre scelte. Secondo me Donnarumma può fare quello che vuole. La sua carriera è appena cominciata e ha fatto molto bene col Milan ma la sua scelta poteva essere quella di restare, vincere qualcosa e dare qualcosa ai tifosi. Poi in futuro cambiare". "Ibrahimovic? Un leader, dentro e fuori dal campo. Se riesce a recuperare per gli Europei sarebbe un traguardo molto importante per la sua carriera".

"Futuro? Allenare il Milan in futuro? Sì, uno degli obiettivi. Ma adesso sono CT dell'Ucraiana e sono contento di questo progetto anche con gli amici italiani. Vogliamo fare un bel risultato. Mi piacerebbe allenare un club in futuro. Perché sarebbe un altro step della mia carriera. Il Milan è sempre stato nel mio cuore. E in generale l'Italia, la considero la mia seconda Patria".

A proposito di allenatori: "I cambi in Serie A? Tutti questi cambi sono dovuti alle idee dei mister. Conte sa cosa vuole e quando ha lasciato Inter penso abbia idee diverse. Magari una squadra che vuole allenare. Ha comunque fatto grande campionato e l'ha vinto. Il suo dovere l'ha fatto".