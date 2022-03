Shevchenko: “Mio rapporto con Abramovich non sarà più lo stesso”

L'ex attaccante ha parlato della Guerra in Ucraina e del suo rapporto con alcune personalità russe, compreso il patron del Chelsea Roman Abramovich

Nel corso di un'intervista molto delicata ed emozionante al Daily Mail la leggenda del calcio ucraino Andriy Shevchenko ha parlato del proprio rapporto con Roman Abramovich , proprietario del Chelsea che nel 2006 lo strappò al Milan portandolo a Londra. L'ex attaccante, in alcuni passaggi, ha spiegato che dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, le cose tra lui e quelli che erano i suoi amici russi non saranno più le stesse.

"Abbiamo avuto una lunga relazione di amicizia, ma non credo che potrà più essere la stessa", ha detto Shevchenko sottolineando come le cose cambieranno tra lui e Abramovich e tutti i conoscenti e amici russi. "Allo stesso tempo so che ci sono molte persone russe che vogliono fermare la guerra e voglio fare ancora un appello a tutti loro affinché facciano la loro parte per portare nuovamente la pace nel mio paese, fermare l’uccisione di persone innocenti e di bambini. Tutti sappiamo che la guerra è crudele, ma non possiamo sopportarlo".