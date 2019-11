Shevchenko: “Soddisfatto dell’Ucraina. Italia? Può vincere l’Europeo”

L’Ucraina sarà tra le protagoniste di Euro 2020. Un traguardo raggiunto anche per merito di Andriy Shevechenko. L’ex attaccante del Milan ha commentato il sorteggio ai microfoni di Sky Sport: “Sono molto soddisfatto e contento per la qualificazione agli Europei. Abbiamo raggiunto un bel risultato ed espresso un ottimo gioco. Sono fiducioso e guardo con positività al futuro. L’obiettivo resta passare alle fasi finali, almeno per il momento. Possiamo giocarcela con tutte secondo me, anche contro l’Olanda che affronteremo al debutto. Se ci prepariamo bene, possiamo passare il turno. Non ho dubbi su questo. Sicuramente sì. Alle qualificazioni ha fatto benissimo, stravincendo il suo girone. Mancini sta facendo un grande lavoro, vedo entusiasmo e spirito di squadra nella rosa azzurra. L’Italia ha fame di vincere ed è bello rivedere questa Nazionale ai suoi livelli. Mi piacerebbe lavorare in Italia. L’Italia è la mia seconda patria. Una volta finito il mio impegno con la Nazionale ucraina, mi piacerebbe davvero trovare una squadra da allenare in Italia”.