Shevchenko: “Sto male e sono preoccupato per l’Ucraina. Aiutateci”

L'ex leggenda del calcio parla della guerra nel suo Paese

SENTIMENTI - "Mi sento molto male, mi sento molto giù. Sono preoccupato per quello che sta succedendo. E proprio in questo momento è suonato l'allarme per un altro attacco aereo di forse russe. Il mio Paese è sotto attacco", ha detto Shevchenko. "La guerrà è la cosa più brutta che possa immaginare qualsiasi persona al mondo. Noi sappiamo per cosa combattiamo, ossia per i nostri diritti, la nostra terra, per quello in cui crediamo. E combattiamo fino alla fine". "Per me stiamo vincendo la guerra, perché stiamo dimostrando a tutti il nostro valore. Il Paese combatte per valori europei, per una direzione europea. Per questo l'Unione Europea e gli altri paesi sono stati al nostro fianco e noi sentiamo questo supporto. Noi combattiamo per valori molto più alti, molto più importanti che vanno oltre la politica. Combattiamo per la nostra terra. Mia mamma, mia sorella, i miei amici e i miei parenti sono a Kiev, non hanno lasciato il Paese. Voglio ringraziare tantissimo il mio presidente per il coraggio e lo spirito col quale stiamo combattendo per il nostro futuro".