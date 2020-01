Shilton non dimentica: “La mano de Dios? Non perdonerò mai Maradona…”

Sono passati oltre trent’anni, ma la rete di Diego Armando Maradona passata alla storia per la Mano de Dios, nel 2-1 dell’Albiceleste alla Nazionale inglese ai Mondiali in Messico del 1986, resta ancora indelebile nella mente dei tanti appassionati. Ancor di più nella testa e nei ricordi di chi, quel gol, lo ha subito. Il portiere dell’Inghilterra Peter Shilton ha raccontato al Guardian quei momenti e l’attuale stato d’animo nei confronti del 10 argentino.

NIENTE PERDONO – “Maradona non lo rispetto e non lo perdono”, ha detto l’ex portiere. “Come potrei? Le sue scusa avrebbero alleviato il dolore di tutta la squadra, non è un fatto personale. Siamo rimasti vittime del suo inganno”. E ancora ricorda esattamente quegli attimi: “La mia mano era più vicina al pallone di quanto lo fosse la testa di Diego. Ecco perché l’ha toccata con la mano! Ho sempre sentito dire: ‘ti è saltato in testa’. E invece no, assolutamente no! Ha semplicemente ingannato tutti. E poi dal modo con cui ha successivamente ammesso cosa ha fatto. Beh. La mano di Dio! Nessuna scusa, nessun rimorso. La gente adesso si lamenta della VAR, ma credo che a noi sarebbe servita”.