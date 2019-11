Shock in Kosovo: cori anti-Serbia e saluti nazisti da tifosi locali e inglesi

Riaffiorano vecchi dissapori nella penisola balcanica. Stavolta l’occasione per riportare alla luce conflitti mai del tutto sopiti è stato il match tra Kosovo e Inghilterra. Curiosamente non si sono verificati scontri tra le due tifoserie, apparse invece piuttosto coese nel ricordo dell’aiuto fornito dagli inglesi in occasione della guerra civile scoppiata nell’ex Jugoslavia. Tuttavia, la solidarietà è divenuta anche un triste fattore per scatenare la follia ultranazionalista di alcuni estremisti kosovari. Alcuni video diffusi in rete testimoniano cori e ingiurie di inglesi e tifosi locali contro la Serbia. E a peggiorare la situazione alcuni tifosi vengono ripresi intenti a fare il triste saluto nazista. Una brutta coda di un’iniziativa sorta con i migliori intenti.