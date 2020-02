Si aggravano le condizioni di Pelè, il triste appello del figlio

Pelè, 80 anni il prossimo 23 ottobre, sta attraversando un profondo periodo di depressione dovuto all’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Secondo quanto riferito da TV Globo l’ex campione del mondo non riuscirebbe più a reggersi in piedi senza l’aiuto di qualcuno e nelle sue ultime apparizioni è sempre stato sulla sedia a rotelle. Inoltre Pelè negli ultimi anni ha avuto grossi problemi all’anca.

FRAGILE – Le condizioni di salute del ex giocatore del Santos preoccupano in primis la famiglia. Il figlio di Pelè, Edinho, ai microfoni di Tv Globo ha parlato di una persona “fragile e che vive da recluso. Non può camminare normalmente, ma solo con il girello. È persino migliorato un pò rispetto all’uscita più recente, ma ha ancora molte difficoltà a camminare. Per questo motivo, non ha alcun desiderio di uscire di casa. È in imbarazzo, non vuole uscire in strada, esporsi, praticamente non lascia mai la casa”.