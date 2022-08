Si è spento Emanuele Giacoia, voce storica di “Tutto il Calcio Minuto per Minuto”

Si è spento a 93 anni nella sua casa di Cosenza, dopo lunghi mesi di malattia, Emanuele Giacoia, icona del giornalismo sportivo, voce storica della trasmissione “Tutto il Calcio Minuto per Minuto” e cronista di “90° Minuto”. Nato a Grassano (Matera) il 4 marzo 1929, dopo la sua lunga esperienza in Rai, che lo ha portato anche alla guida della Tgr Calabria, ha diretto per anni il Quotidiano del Sud. Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso ricorda Giacoia: “Con profondo cordoglio apprendo della scomparsa di Emanuele Giacoia, pioniere del giornalismo radiotelevisivo calabrese. Emanuele Giacoia è stato un vero testimone del suo tempo e della Calabria – prosegue il primo cittadino di Cosenza – Grande cronista sportivo, voce e volto storico di “Tutto il calcio Minuto per Minuto” e di “90’ minuto”, con le sue telecronache, mai scontate e sempre appassionate, ha fatto battere il cuore dei telespettatori a cui trasmetteva, con maestria, anche le trepidazioni ed i malumori che si registravano a bordo campo ed in panchina".