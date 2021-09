Si scatena Osimhen e Napoli fa 2-2 a Leicester. Manita della Roma al Cska Sofia

Rimonta della squadra azzurra sotto di due gol, tutto facile per la Roma

Si sono concluse le gare delle 21 in Europa League e Conference League. Napoli e Roma in campo. Pareggia la squadra di Spalletti, stravince Mourinho. Partenza in salita per il Napoli che subisce la pressione del Leicester. Padroni di casa in vantaggio dopo soli 9' con una conclusione al volo di Perez. Nella ripresa raddoppia Barnes ma poi Osimhen riapre il match con una doppietta. Finisce 2-2 a Leicester. All'Olimpico la Roma va sotto dopo 10', con Carey che approfitta di una disattenzione della difesa giallorossa. Il pari è un gol-capolavoro di Pellegrini, che pennella un destro morbidissimo all'incrocio, poi El Shaarawy la ribalta. Nella ripresa ancora Pellegrini, che trova la doppietta personale su assist di Calafiori. Mancini e Abraham arrotondano.