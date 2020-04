Sibilia sollecita il Governo: “I Dilettanti aspettano risposte”

In due giorni la Lega di Serie A e quella di B si sono incontrate per discutere il da farsi di questa stagione. I club di A hanno votato all’unanimità per il proseguo del campionato, mentre i club di B hanno chiesto il rispetto degli accordi di separazione dalla A ma ancora non ci sono date per la ripresa almeno degli allenamenti.

DILETTANTI – Nel frattempo la Lega Nazionale Dilettanti rimane in attesa di una risposta da Roma. A sollecitare il ministro Spadafora è stato il presidente Cosimo Sibilia all’Ansa: “Il ministro ha detto che ci avrebbe fatto sapere, perché i numeri dei tesserati per noi sono estremamente alti, quindi come governo si sono riservati di aspettare. Attendiamo anche noi un nuovo protocollo fiduciosi e con impazienza. Noi Dilettanti dobbiamo dare risposte e dal governo ce le aspettiamo a breve. Il ministro Spadafora si è impegnato ad approfondire anche con la Fmsi la questione del calcio di base. Aspettiamo che si prenda una decisione su un nuovo protocollo da adottare al più presto”.