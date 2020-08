Siena, dopo mancata iscrizione in C resta titolo sportivo per la Serie D

Il Siena non è riuscito ad iscriversi in Serie C. Malgrado la grande delusione per tutto l’ambiente sportivo senese, il club non ha perso il titolo sportivo.

SI RIPARTE DALLA D

La squadra bianconera può ancora sperare nell’iscrizione in Serie D. La lettera recapitata dal presidente della Federcalcio non verrà spedita prima del prossimo Consiglio Federale (che avrà luogo tra il 27 e il 31 agosto). Nel caso in cui il club toscano dovesse essere riammesso tra i dilettanti, sarà necessario versare alla Figc una cifra particolarmente importante a fondo perduto, presumibilmente attorno ai 500.000€. Il Siena, una volta ripescato, potrebbe terminare o nel girone D o nel girone E.