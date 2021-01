Parla russo il Siena che per la panchina pensa a Vladimir Gazzaev, figlio dell’ex c.t. della Sbornaja. Valerij, è in pole per sedere sulla panchina del Siena dopo l’addio di Gilardino e l’interim di Argilli. Il tecnico, che ha già allenato i club russi Alania Vladikavkaz, Aktobe, Rustavi e Tobol Kostanai, potrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni, dopo il disbrigo di alcune pratiche burocratiche. Il Siena al momento è sesto con 18 punti.