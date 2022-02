Signori: “Dal provino con l’Inter alle scommesse. Sogno di allenare i giovani”

Il racconto dell'ex attaccante

Lunga intervista alCorriere della Seraper Beppe Signori che si è raccontato a 360° tra la sua carriera nel mondo del pallone e il caso scommesse che lo vide accusato e detenuto in carcere per 10 anni nonostante l'innocenza dimostrata successivamente.

INIZI - "Giocavo nella squadra del mio paese, la Villese, quando mi sceglie l’Atalanta: ho 10 anni. Al primo allenamento vado a Bergamo con la corriera: mi vengono a prendere in stazione, ma al ritorno mi lasciano in strada. Io non so cosa fare, mi spavento, piango. E quando per miracolo torno a casa decido che non voglio più giocare per l’Atalanta", ha raccontato Signori. Poi il provino all'Inter: "Dura 7 minuti: il portiere fa un rinvio, il pallone mi colpisce in faccia, cado svenuto ma segno. Mi prendono per tenerezza. Poi però puntano su Fausto Pizzi e a 15 anni mi mollano". In seguito il Foggia e Zeman: "Divento attaccante. Anni spensierati. Ci allenavamo in un centro vicino allo Zaccheria. Per rientrare, sporchi, infangati, passavamo in mezzo al mercato, con le signore che facevano la spesa". Da lì la carriera che tutti conoscono tra Lazio e Nazionale.

SCOMMESSE - Poi il capitolo nerissimo, le scommesse. "Io a capo di una banda, come Totò Riina. Solo che è provato che su 70mila intercettazioni o contatti io non abbia mai parlato con nessuno della banda. Come facevo? E senza sim segrete". Signori racconta il motivo per cui ha scelto di andare avanti fino in fondo e subire 10 anni di carcere: "Rinunciare alla prescrizione non è banale. Non volevo restare nel grigiore, i miei avvocati precedenti mi avevano proposto di patteggiare, ma sarebbe sembrato ammettere una colpa, ho cambiato avvocati e con Patrizia abbiamo scelto la strada più difficile. Ed è uscito che sono innocente. Perché non ho patteggiato a Cremona? Perché sarei ancora in ballo e volevo tornare nel calcio".

SALUTE E SOGNO - Nel mezzo della battaglia per dimostrare la sua innocenza il malore nel 2019: "Un embolo partito dal polpaccio destro mi ha bucato il polmone. Avevo iniziato a sputare sangue, ero in ospedale, quando è impazzito il cuore. È chiaro che lo stress ha avuto un bel peso: ero nel mezzo della battaglia in cui mi giocavo tutto". E adesso il sogno: "Di allenare i giovani: servono maestri di calcio. Scommettete su Signori".