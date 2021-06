Signori: “Nessuno mi restituirà 10 anni. Questo calcio più da poltrona che da stadio”

Parla l'ex calciatore: dalla sua riabilitazione nel calcio fino all'Europeo in programma e il futuro che potrebbe vederlo allenatore

Giuseppe Signori , storico ex calciatore di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Rai Radio 1 per affrontare i temi legati alla sua "riabilitazione" nel mondo del pallone dopo il caso calcioscommesse che lo aveva visto essere accusato ingiustamente a 10 anni dal suo arresto.

"Come ho visto il calcio in questi 10 anni e come è cambiato? Devo dire che è cambiato molto. Molto rispetto anche a quando giocavo io. Penso sia un calcio più da poltrona che da stadio. Il fatto che sia sempre spezzetato, senza orari certi. Non riconosco più il calcio che era prima. Credo sia più difficile guardare le partite con la stessa attenzione. Ricordo ancora le partite con le famiglie allo stadio, con i panini. Si mangiava allo stadio. Il calcio era lo sport più seguito". "Credo che il calcio spezzatino faccia perdere ulteriormente questa passione".

"Il Beppe Signori del calcio attuale? Non come caratteristiche tecniche. Non vedo giocatori mancini se non un Dybala o un Berardi. Ma credo che Immobile lo vedo come il bomber e gli auguro, insieme agli altri Azzurri, di fare qualcosa di importante in questo Europeo che verrà".