Silvestre e il vero Ronaldo: “Il Fenomeno era un’altra cosa. Superava tutti anche con una gamba sola…”

In carriera ha avuto modo di giocare con entrambi, ecco perché Mikaël Silvestre, ex difensore del Manchester United, parlando ai microfoni del sito ufficiale Red Devils, si è sbilanciato dando un giudizio tra Cristiano Ronaldo e Ronaldo, il Fenomeno.

ECCO IL VERO RONALDO – “Il Fenomeno era inarrestabile. Ho giocato contro Messi e insieme a Cristiano, ma lui (Il Fenomeno ndr) in termini di velocità aveva qualcosa di diverso. Era ai massimi livelli. Cristiano ha tre o quattro finte che usa spesso ma che si possono studiare, Ronnie era diverso. Inventava le cose al momento, non potevi sapere se andava a destra o a sinistra e segnava da tutte le posizioni. In alcuni momenti della sua carriera ha giocato con una gamba sola in pratica e in ogni casa riusciva a superare tutti i migliori difensori d’Europa”.