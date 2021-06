Silvestre, stoccata a Pogba: “Manca di costanza sia con Francia che con lo United”

L'ex difensore e le prestazioni del centrocampista della Nazionale

Redazione ITASportPress

Mikael Silvestre non le manda a dire a Paul Pogba, protagonista in queste settimane dell'Europeo con la Francia. L'ex difensore, con un passato noto anche in Italia, ha parlato a Ladbrokes sui problemi del centrocampista dei galletti che alterna gare di livello a prestazioni sottotono.

DISCONTINUO - "Il vero problema di Pogba è la costanza. O meglio, la mancanza di costanza", ha esordito Silvestre. "Quando è al top in una gara, il suo livello è davvero ottimo, ma trova difficile ripetere quella partita anche nella gara seguento. Io la vedo in questo modo: Pogba è un giocatore di livello mondiale, ha sicuramente attributi di livello mondiale. La domanda è: può esserlo ogni tre giorni? Non sono sicuro che possa farlo. Non l'ha fatto per il Manchester United, non sono sicuro che possa farlo nemmeno per la Francia".

MOTIVI -Silvestre ha aggiunto anche quelle che potrebbero essere le cause di tale discontinuità: "Sono sempre felice di vederlo in campo per club o nazionale, so che è stato sfortunato con gli infortuni. La parte frustrante è che non l'abbiamo visto raggiungere i suoi livelli settimana dopo settimana. Non so se si tratti di un problema psicologico o di qualcosa di fisico. Sono un tifoso del Manchester United e un sostenitore della Francia, quindi spero sempre che chiunque rappresenti queste due squadre dia il meglio. Abbiamo visto cosa Pogba possa fare nella gara contro la Germania...".