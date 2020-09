Silvio Berlusconi compie gli anni, il Monza: “Auguri Presidentissimo, ti aspettiamo allo stadio”

Silvio Berlusconi compie 84 anni. Giornata speciale per il noto imprenditore e politico, nonché ex Premier, che sta ricevendo tantissimi messaggio di auguri da parte di tutto il mondo. Non potevano mancare anche i pensieri da parte del mondo del calcio ed in modo particolare del suo Monza.

Berlusconi, gli auguri del Monza

Attraverso i profili social e un comunicato apparso sul sito del club, anche il Monza ha voluto far sentire la propria vicinanza a Silvio Berlusconi. “Tanti auguri al Presidentissimo del Monza da tutta la grande famiglia biancorossa, che lo aspetta presto all’U-Power Stadium, per vivere insieme la stagione del Grande Sogno!”. Sono queste le parole apparse sul sito del club.

Sui profili social, invece, oltre agli auguri anche alcuni scatti che ritraggono l’ex Premier in alcuni momenti con la squadra che, evidentemente, non vede l’ora di riaverlo al proprio fianco dopo che il patron ha contratto il coronavirus per il quale risulta ancora positivo.