Simeone: “A Napoli il segno della croce per Maradona. Quando si parla di lui…”

Giovanni Simeone , neo attaccante del Napoli , ha appena coronato il suo sogno di segnare in Champions League. Il Cholito, entrato nel match contro il Liverpool dopo il problema fisico di Osimhen, ha siglato il suo primo gol in Coppa.

Proprio sul Pibe de Oro, Simeone ha detto: "È impossibile spiegare quello che succede qui a Napoli. Quando si parla di Diego Maradona, a Napoli c’è gente che si fa il segno della croce, come se fosse Dio. È la verità. Se sostieni un altro club, non vedi cose del genere. Per noi argentini è normale, ma che un popolo così grande, così importante, lo tenga ancora tanto in considerazione è emozionante".