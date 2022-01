Simeone: “Importante soffrire dopo una sconfitta. Ho paura solo di una cosa…”

Parla il tecnico argentino tra campo e vita privata

"Simeone - Vivir partido a partido", il titolo della serie, rispecchia in pieno quello che oramai è diventato un termine noto, anzi uno stile di vita non solo di calcio: il Cholismo. "L'importanza del conoscere la maglia del club che si allena? Posso sentire e capire più rapidamente cosa succede non solo in campo, ma in tutto l'ambiente. Io conosco molto bene la gente dell'Atletico... Per esempio: anche quando giochiamo male, so che durante la partita i nostri tifosi ci appoggeranno sempre. Poi alla fine, se sono meritate, è giusto che arrivino le critiche", ha detto Simeone. "Le sconfitte si digeriscono in 5 giorni? Eh, sì è vero. La sconfitta è sempre molto dolorosa. Deve essere analizzata e compresa, poi superata, ma è importante che ti faccia soffrire. Se non soffri, non impari niente".