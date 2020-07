Simeone sogna l’Atletico Madrid: “Voglio giocarci, con o senza mio padre”

Lo aveva già detto in passato, ammettendo un certo interesse per la squadra allenata da suo padre, ma questa volta Giovanni Simeone non fa giri di parole e confessa di voler giocare, un giorno, con l’Atletico Madrid. L’attaccante del Cagliari ha partecipato ad una diretta di ESPN Redes insieme agli altri figli dell’attuale tecnico Colchoneros affrontando diversi temi legati al passato e al futuro nel mondo del pallone.

Simeone: “Voglio giocare nell’Atletico Madrid”

“Vorrei giocare nell’Altetico Madrid. Lo voglio più di ogni altra cosa perché è in un club dove ho sempre voluto andare da ragazzo”. Queste le parole di Giovanni Simeone che non lasciano spazio ad interpretazioni. “È inevitabile che vorrei andarci prima o poi. C’è mio padre che allena, ma anche se non fosse lì vorrei andare ugualmente, perché è proprio quello che sogno sin da piccolo ed è quello che vorrei”. Il centravanti del Cagliari è stato molto diretto sulle domande relative al suo futuro e alla sua voglia di Colchoneros ma non solo. “A chi mi ispiro? Senza dubbio al Pipita Higuain, mi piace molto come si muove nel campo e in area di rigore. Quando gioca la Juventus la guardo per vedere come si muove il Pipita. La Nazionale? Darei la vita per tornare a giocare con la maglia dell’Albiceleste. É il mio primo pensiero ogni volta che scendo in campo”.

