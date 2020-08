Simeone, tra il sogno Nazionale e l’ossessione del padre: “Ogni volta che lo chiamo mi parla della Champions…”

C’è spazio per diversi temi nell’intervista rilasciata da Giovanni Simeone a Diario Olé e riportata anche da Marca. L’attaccante del Cagliari ha parlato del desiderio di tornare a giocare per la Nazionale argentina, ma ha anche svelato i sogni di suoi padre, praticamente “ossessionato” dalla Champions League.

Simeone: “Ogni volta che chiamo mio padre mi parla della Champions”

“Dal giorno in cui sono andato in Nazionale, non sono più riuscito a pensare a nient’altro che a tornarci”, ha ammesso Simeone. “Non dimenticherò mai quella prima partita e l’ultima in cui sono entrato e ho dato a Dybala il passaggio per il suo primo gol”. E ancora pensando al club e alla sua crescita: “Segnare 12 gol a Cagliari e ripetersi nel calcio italiano per quattro anni non è facile. So che sto facendo le cose nel modo giusto e continuerò su questa strada. Non penso che il mio obiettivo sia aspettare una chiamata, penso che il mio obiettivo sia quello di continuare a insistere in questo modo perché solo così so che arriverà”.

E come aveva affermato in precedenza, il Cholito racconta anche il suo periodo di lockdown sottolineando anche l’importanza dell’aver osservato il modo in cui suo padre allena all’Atletico Madrid: “Ho approfittato di questa cosa che non era mai successa prima. Ho guardato gli allenamenti di mio padre e ho cercato di imparare i movimenti che fanno gli attaccanti dell’Atletico. Mio padre mi ha mostrato un migliaio di video di allenamenti e partite e mi ha aiutato molto sul come muovermi in campo. Ma non si tratta solo dei movimenti di un determinato giocatore, ma dei movimenti di quel giocatore insieme ai suoi compagni di squadra. Devi sapere bene cosa stanno facendo i tuoi compagni di squadra”.

Infine, proprio su Diego Simeone, il giovane centravanti del Cagliari ha ammesso: “Ogni volta che lo chiamo mi parla della Champions. Rimane tutto il giorno a pensare alla Final Eight. Alla gara del Lipsia, al gioco ottimo che fanno. Ai suoi giocatori”. Insomma, per il Cholo si tratta di una vera ossessione…

INCIDENTE PICCANTE PER LA FIDANZATA DI UN CALCIATORE