Simonetta Rizzato prima moglie di Paolo Rossi: “Prima che morisse gli ho detto che…”

Simonetta Rizzato è stata la prima moglie di Paolo Rossi. I due si conobbero giovanissimi e dalla loro relazione nacque il primogenito del campione del mondo a Spagna ’82 Alessandro. La Rizzato dopo il divorzio si è risposata, così come Paolo Rossi, ma i due sono rimasti sempre i buoni rapporti tanto che un giorno prima che morisse si sono visti. Lo ha affermato a Corriere.it proprio la Rizzato: «Il giorno prima che morisse sono andata a trovarlo in ospedale a Siena e ci siamo detti addio». Un amore sbocciato molto presto: «Quando l’ho conosciuto era il 1976, avevo 17 anni. Paolo era più grande di me di tre anni ed era appena arrivato a Vicenza. Era bravo ma non era ancora esploso, dal punto di vista sportivo. Ci presentarono alcuni amici comuni: eravamo piccoli, molto teneri. Dopo la separazione io mi sono risposata e anche lui ha conosciuto Federica, una donna stupenda e che gli è stata accanto in modo straordinario in questo periodo così doloroso. Anche dopo la separazione, l’ho sempre sentito parte della mia famiglia. Paolo era una persona così dolce che non aveva senso escluderlo dalla mia vita. Ora resta l’immagine di un grande calciatore, di un bravo papà. E, soltanto per me, il ricordo di quel primo amore. Allegro, com’è allegra la memoria della giovinezza».