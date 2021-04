Simy, bomber implacabile: è lui il miglior centravanti nei top 5 campionati da marzo a oggi

Un’icredibile statistica che in pochissimi avrebbero potuto credere si potesse realizzare. Il miglior bomber dal mese di marzo a oggi è Simeon Tochukwu Nwankwo, per tutti solo Simy, centravanti del Crotone. Nei top 5 campionati d’Europa, nessuno ha fatto meglio di lui.

Simy da record

Come riporta Opta, grazie alla doppietta realizzata contro il Napoli nell’ultimo turno di Serie A, il giocatore del Crotone si piazza al primo posto dei marcatori dal mese di marzo ad oggi. Simy, infatti, ha siglato ben 8 gol. Una statistica che lo vede dominare nei top 5 campioni d’Europa davanti a colleghi come Lewandowski, fermo a quota 7, o Benzema, addirittura fermo a 5 gol. In questa particolare graduatoria, anche Iheanacho e Gerard Moreno.

Mister Cosmi può dunque contare su un attaccante di assoluto spessore per provare ad agguantare una salvezza che, ad oggi, sembra davvero difficile. In ogni caso il nigeriano si potrà accontentare di questo particolare successo arrivato grazie ai gol contro Napoli, Bologna, Lazio, Torino e Atalanta.