Simy meglio di Martins tra i top bomber nigeriani in Serie A: la classifica

Ancora due reti, questa volta utili alla vittoria del suo Crotone contro il Parma. Parliamo del bomber nigeriano Simeon Tochukwu Nwankwo, per tutti noto solo come Simy. Il centravanti dei calabresi sta vivendo un vero e proprio magic moment che lo ha portato a scalare le vette della classifica marcatori di Serie A e raggiungere, con i suoi 19 gol stagionali, un traguardo incredibile. Grazie alla doppietta di ieri, l'attaccante è in testa nella speciale graduatoria stilata da Sky dei bomber nigeriani di tutti tempi nel campionato nostrano. Scopriamo tutti gli altri...