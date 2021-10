Siparietto De Ligt-Kulusevski: “Suo gol di testa? Imparato da Cristiano Ronaldo”

Simpatica doppia intervista dopo il successo in Champions contro lo Zenit

Vincere aiuta a vincere ma soprattutto riporta il sereno anche nello spogliatoio. C'è grande soddisfazione e ironia nel gruppo della Juventus dopo la vittoria in Champions League contro lo Zenit che porta i bianconeri a quota 9 punti in classifica nel girone. La conferma della calma tra i calciatori arriva da un simpatico siparietto tra Matthijs de Ligt e Dejan Kulusevski , match winner contro i russi.

L'olandese è stato intervistato da JTv ha parlato accanto al compagno svedese autore della rete del successo: "Ho lavorato tanto con Dejan sui colpi di testa e ha imparato anche da Cristiano Ronaldo (ride, ndr)", ha detto De Ligt. "Difendiamo molto meglio in questo momento, ci chiudiamo in undici e in questo siamo migliorati tanto". E ancora sulla partita e sul cammino della Juventus in Coppa e non solo: "È la strada giusta, ma dobbiamo migliorare ancora di più. E' un buon periodo per noi, ma adesso dobbiamo continuare così".